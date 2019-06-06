Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı madalyalara abone

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Altyapısından yetiştirdiği sporcularla kupa ve madalyalar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Kütahya’da yapılan ‘Spor Toto U18 Atletizm Kulüpler Ligi’ final yarışlarında 10 madalya toplayarak kızlar kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Spor Toto U18 Atletizm Kulüpler Ligi’, Kütahya’da yapılan final yarışlarının ardından sona erdi. Yarışlarda Büyükşehirli sporculardan Zeynep Kuran 400m’de 56:73 ile birinci ve 800m’de 2:15.82 ile ikinci, Iraz Engin üç adım atlama yarışlarında 11.87m ile birinci ve uzun atlama yarışlarında 5.27m derecesiyle ikinci, İrem Aydın disk atmada 38.87m ile üçüncü, Zeynep Çaylak yüksek atlamada 1.75 ile ikinci, Pervin Miray Türkay 2000m engellide 8:04.52 ile üçüncü olurken yeşil-beyazlı sporcular İsveç bayrak yarışını 2:18.53 ile üçüncü sırada tamamladı. Finalin ardından 2 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük ile 8 madalya toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 86 puanla Türkiye dördüncüsü oldu.

4 SPORCU MİLLİ TAKIMDA

Bu sezon sergilediği performansla parmak ısırtan Büyükşehirli genç atletler, milli takım antrenörlerinin de takibine takıldı. Yeşil-beyazlı sporcular Zeynep Kuran, Zeynep Çaylak, İrem Aydın ve Iraz Engin, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 30 Haziran’da Ukrayna’nın Kiev kentinde düzenlenecek olan ve Türkiye, Belarus ve Ukrayna U-18 milli takımlarının yarışacağı üçlü turnuvanın kadrosuna dahil edildi.

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