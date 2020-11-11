Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Başantrenör Fazıl Demirci ile karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından takımın başına Nuri Şahin getirildi. Aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra geçen sezon İstanbul BBSK genç takım ve 1'inci Lig takımında antrenörlüğe başlayan ve aynı sezon Efeler Ligi takımlarından Arhavi Voleybol’da kısa bir süre baş antrenörlük yapan Şahin, kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile karşılıklı atılan imzanın ardından Nuri Şahin resmen takımın başantrenörü oldu.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)