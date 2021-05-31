Bursa Büyükşehir Belediyespor’un madalya avı sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın önderliğinde spora yatırım meyvelerini vermeye devam ederken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da katıldıkları organizasyonlarda madalya avını sürdürüyor.

Bursa, sporun lider kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlarına yenilerini ekliyor. Büyükşehir Belediyespor’a son olarak İstanbul’da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Güreş Şampiyonlar Tunuvası'ndan bronz madalya geldi. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı güreşçisi Sertaç Üngör, serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı. Şampiyonda Türkiye toplamda 15 altın, 18 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Sertaç Üngör de kazandığı madalyayla milli takımın başarısına katkı sağladı. Sertaç Üngör kazandığı madalya için mutlu olduğunu söylerken, kendisine desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer’e teşekkürlerini sundu.

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