Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün genç satranççılarından yeni başarılar gelmeye devam ediyor.

Kulübün yıldız takım sporcularından Egehan İpek, Aday Usta (CM), İdil Mira Özsoy ise Kadın Aday Usta (WCM) oldu.Egehan İpek,oynadığı son turnuvalarda 411,8 puan kazanarak ratingini 2234’e çıkardı. 2200 barajını geçen 14 yaşındaki sporcu, Aday Usta(CM) unvanı alırken, Türkiye rating listesinde de 66. sıraya yükseldi. Yaş grubunda ve U12 kız takımıyla Türkiye şampiyonu olan sporcu İdil Mira Özsoy da başarılı sonuçlar aldığı turnuvaların ardından 2034 rating puanına ulaştı ve Kadın Aday Usta (WCM) unvanı aldı. 13 yaşındaki Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu, son listede kazandığı 186,4 puan ile Türkiye kadınlar rating sıralamasında 10. sıraya, yaş grubunda da Dünya ikinciliğine yükseldi.

İHA