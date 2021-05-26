Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler madalyaları topladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

20-23 Mayıs tarihleri arasında Hüdavendigar Tenis Kortları’nda 15 şehirden 111 sporcunun katıldığı Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tenisçileri 3 birincilik ve 2 ikincilik olmak üzere 5 madalya kazandı.

Bursa’yı sporun lider kenti yapmak için altyapı yatırımlarının yanı sıra düzenlediği organizasyonlarla da daha fazla kişiye spor yapma imkanı sağlamak için faaliyetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor evsahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatları doğrultusunda spora yatırım çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Büyükşehir Belediyespor önemli bir turnuvaya daha evsahipliği yaptı. Bursa'da tenisin kalbinin attığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları’nda 20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 72 erkek, 39 kadın olmak üzere 111 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de 3 birincilik, 2 ikincilik olmak üzere 5 madalya kazandı.

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Turnuvada Bursa'nın yanı sıra İzmir, İstanbul, İzmit, Gebze, Antalya, Ankara, Samsun, Eskişehir, Gaziantep, Yalova, Bilecik, Kütahya, Çanakkale ve Konya'dan raketler mücadele ederken, 2'si kapalı 7 kortta oynanan ve 13 yaş üstü sporcuların yer aldığı Büyükler Haftasonu Tenis Turnuvası'nda kadınlar 5, erkekler ise 9 grupta mücadele etti. Büyük heyecanın yaşandığı turnuvada kadınlar 2. Grup finali ilginç bir müsabakaya sahne olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor’un kardeş tenisçileri birincilik için karşı karşıya geldi. Birinciyi belirleyen maçta Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Dilay Demir birinci olurken, İrem Demir ise ikinci sırada yer aldı.

ZİRVEYİ KAPTIRMADILAR

Kadınlar 2. Grup’ta da Büyükşehir Belediyesporlu raketler ilk iki sırayı kimseye kaptırmadı. Final müsabakası sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Duru Karakaş altın madalyaya ulaşırken, yine Büyükşehir Belediyesporlu Sevde Melek Talaz gümüş madalya kazandı. Büyükşehir Belediyespor’un erkekler 2. Grup’ta mücadele eden sporcusu Bora Dönmez de altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Batıkan Çavuş’u mağlup eden Bora Dönmez turnuvada Büyükşehir Belediyespor’a 5. madalyasını kazandırdı.

20-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada kadınlar 2. Grup’ta şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Dilay Demir’e madalyasını Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, ikinci İrem Demir’e Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tenis ve Kano Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Konat takdim etti. Erkekler 4. Grup’ta ilk ikiye giren sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, kadınlar 4. Grup’ta birinci olan Hülya Önel’e madalyasını Büyükşehir Belediyespor Kulübü Boks Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan, ikinci Zeynep Kıyık’a madalyasını Büyükşehir Belediyespor Kulübü BasketboL Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dergah Alkan verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları’nda gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dergah Alkan, Fuat Alpaslan ve Yusuf Konat velilerle de sohbet ettiler.

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