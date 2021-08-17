Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapıya yapılan yatımlarına tüm hızıyla devam ederken, kulüp sporcuları da katıldıkları organizasyonlarda madalyaları toplamayı sürdürüyor.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından gerçekleştirilen sezonun en büyük organizasyonu olan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, elde edilmesi zor bir başarıya imza attı. 13-15 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen şampiyonada Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, 28 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 53 madalya kazanırken, takım halinde de 2 şampiyonluk, 1 ikincilik kupası kazandı. 12 ilden 25 kulüp ve 250 sporcunun yer aldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, genç erkekler ve yıldız bayanlarda takım halinde şampiyonluk kupasının sahibi olurken, genç bayanlarda ikincilik kupası elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 1000, ikinci gününde 500 ve üçüncü gününde ise 200 metre yarışları gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk gün 14 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ikinci gün 19, üçüncü gün ise 20 madalya elde ederek toplamda 53 madalyaya ulaştılar ve önemli bir başarıya imza attılar. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Kano Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Konat da şampiyonada sporcuları yalnız bırakmazken, başarılarıyla gurur veren Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocularını tebrik ettiler. Elde edilen başarı nedeniyle mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Antrenörü Deniz Korkmaz, kendilerine her türlü desteği sağlayan ve her zaman yanlarında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a şampiyonaya bizzat katılarak sporcularla beraber olan Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Konat’a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcularının Elde Ettiği Dereceler;

1. GÜN (14 Madalya)

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 1000m Türkiye ikincisi

Simge Kaya ve Ebrar Elanur Efe: Yıldız Bayan K2 1000m Türkiye şampiyonu

Emircan Ayaklı ve Alper Akbulut: Genç Erkek K2 1000m Türkiye şampiyonu

Yunus Emre Ergül ve Emircan Zeylek: Yıldız Erkek K2 1000m Türkiye ikincisi

Alper Akbulut: Genç Erkek K1 1000m Türkiye Türkiye üçüncüsü

Melih Uslu ve Kırılo Avgan: Büyük Erkek C2 1000m Türkiye şampiyonu

Simge Kaya: Yıldız Bayan K1 1000m Türkiye şampiyonu

Kırılo Avgan: Büyük Erkek C1 1000m Türkiye ikincisi

Zehra Gümüş: Genç Bayan K1 1000m Türkiye üçüncüsü

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 1000m Türkiye şampiyonu

2. GÜN (19 Madalya)

Eslem Er: Genç Bayan C1 500m Türkiye şampiyonu

Müge Kaya: Büyük Bayan C1 500m Türkiye ikincisi

Alper Akbulut: Genç Erkek K1 500m Türkiye üçüncüsü

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 500m Türkiye ikincisi

Emircan Ayaklı ve Alper Akbulut: Genç Erkek K2 500m Türkiye şampiyonu

Tuğçe Taylak: Büyük Bayan C1 500m Türkiye şampiyonu

Simge Kaya: Yıldız Bayan K1 500m Türkiye şampiyonu

Zehra Gümüş ve Nehir Koç: Genç Bayan K2 500m Türkiye ikincisi

Şevval Kervan ve Kardelen Yaranç: Yıldız Bayan C2 500m Türkiye şampiyonu

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 500m Türkiye şampiyonu

Kardelen Yaranç: Yıldız Bayan C1 500m Türkiye ikincisi

Selin Koyuncu: Genç Bayan C1 500m Türkiye şampiyonu

Efe Uslu Minik: Erkek C1 500m Türkiye üçüncüsü

Şevval Kervan: Yıldız Bayan C1 500m Türkiye şampiyonu

Ebrar Elanur Efe ve Simge Kaya: Yıldız Bayan K2 500m Türkiye şampiyonu

3. GÜN (20 Madalya)

Yunus Emre Ergül ve Emircan Zeylek: Yıldız Erkek K2 200m Türkiye ikincisi

Eslem Er: Genç Bayan C1 200m Türkiye şampiyonu

Müge Kaya: Büyük Bayan C1 200m Türkiye ikincisi

Alper Akbulut: Genç Erkek K1 200m Türkiye ikincisi

Bedirhan Çıktay: Genç Erkek C1 200m Türkiye üçüncüsü

Emircan Ayaklı ve Alper Akbulut: Genç Erkek K2 200m Türkiye şampiyonu

Tuğçe Taylak: Büyük Bayan C1 200m Türkiye şampiyonu

Simge Kaya: Yıldız Bayan K1 200m Türkiye şampiyonu

Zehra Gümüş ve Nehir Koç: Genç Bayan K2 200m Türkiye üçüncüsü

Emircan Ayaklı: Genç Erkek K1 200m Türkiye şampiyonu

Kardelen Yaranç: Yıldız Bayan C1 200m Türkiye ikincisi

Selin Koyuncu: Genç Bayan C1 200m Türkiye ikincisi

Şevval Kervan: Yıldız Bayan C1 200m Türkiye şampiyonu

Ebrar Elanur Efe ve Simge Kaya: Yıldız Bayan K2 200m Türkiye şampiyonu

Zehra Gümüş: Genç Bayan K1 200 m Türkiye üçüncüsü

Kırılo Avgan: Büyük Erkek C1 200m Türkiye üçüncüsü

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