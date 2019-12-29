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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden 2 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden 2 madalya

29 Aralık 2019, Pazar 18:10
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden 2 madalya

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyespor’un boksörleri Azad Demirhan ve Yasin Yılmaz, Erzurum’da tamamlanan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 2 bronz madalya kazandı.

 Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 22-27 Aralık tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirildi. Palandöken Yenişehir Spor Salonu’nda yapılan maçlarda, 350 sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonaya 5 sporcusu ile katıldı. 53 kilogramda Azad Demirhan ve 60 kilogramda Yasin Yılmaz, üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Yeşil-beyazlı bir başka sporcu Mert Kemal Ergün ise şampiyonayı 81 kilogramda beşinci sırada tamamladı. Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda takım halinde dördüncü oldu.

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