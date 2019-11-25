Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası’nı 3-1 yendi.

25 Kasım 2019, Pazartesi 22:10
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası’nı 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)

Ziraat Bankası: Escobar, Cafer Kırkıt, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)

Setler: 17-25, 25-21, 25-15, 25-19

Süre: 125 dakika (27,38, 28, 32)

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