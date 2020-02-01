Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci haftasında Tokat Bld. Plevne takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde konuk ekip setin ilk bölümlerini önde geçti 13-16. Bursa ekibi köşelerden bulduğu hücumlarla rakibini yakaladı ve farkı 20-21 ile tek sayıya düşürdü. Karşılıklı sayılarla uzatma sayılarına taşınan sette ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor daha az hata yapan taraf olurken seti de 30-28 önde geçerek skoru 1-0’a getirdi.

Maçına iyi başlayan taraf ev sahibi Bursa ekibi oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 8-4’e getiren yeşi-beyazlılar, yaptığı savunma hatalarının ardından 20-21 ile sayı avantajını Tokat Bld. Plevne takımına kaptırdı. İkinci kez uzatma sayılarına taşınan sette Bursa ekibi rakibine skoru eşitleme şansı tanımadı ve 27-25 ile seti geçerek skoru 2-0 getirdi. Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın final setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor zaman zaman geriye düşse de bu kez setin uzamasına izin vermedi ve seti 25-23 önde geçerek maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Aldığı bu galibiyetle puanını 29’a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü AXA Sigorta Efeler Ligi 16'ncı Haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta’nın konuğu olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

DHA