Bursa Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor maç sonucu: 2 - 0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

09 Aralık 2019, Pazartesi 23:58
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Bursa Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor maç sonucu: 2 - 0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Demiröz, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Ersin Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Cansın Hacıbekiroğlu (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Furkan Dur, Altay Demirci)

Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Mehmet Almaz, Rosales, Alfonso, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Aslan Ekşi)

Setler: 35-33, 25-23, 25-19

Süre: 104 dakika (45-32-27)

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