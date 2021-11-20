Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor maç sonucu: 70-97

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 97-70 yendi.
Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Köseoğlu, Ogün Cılız, Hande Öztürk
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Macaulay 18, Doyle 14, Cuic 17, Gizem Mürüvet Uca 6, Merve Arı 3, Duygu Özen 5, İrem Sözen, Ferda Yıldız 3, Gonca Karataş 2, Saranda Dacı 2, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak
OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 13, Lucet 15, Cowan 18, Meltem Avcı 9, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe, Hilal Halaç
1. Periyot: 19-25
Devre: 39-44
3. Periyot: 55-72