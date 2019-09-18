Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,kahvaltı için bir araya geldi. Sporcu ve teknik heyetin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Murat Mestan, Muhittin Bilici’nin yer aldığı etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Baş antrenörü Fazıl Demirci bu tür organizasyonların sporcular için motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Antrenmanlar haricinde farklı organizasyonlarla bir araya gelmenin oyuncular için moral olduğunu söyleyen Demirci, “Yeni sezona hazırlık çalışmalarımız devam ederken bu tür organizasyonlar oyuncular açısından moral oluyor. Sporcularımız, Bursa’daki iş insanlarının, bürokrasinin kulübümüze destek olduklarını, bizlere değer verdiklerini görünce daha fazla motive oluyorlar. Önemli olan birlikte olmak" ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından sporcular, teknik heyet ve işletme çalışanları günün anısına hatıra fotoğrafında buluştu.

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