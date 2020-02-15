Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. haftasında Arkasspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

15 Şubat 2020, Cumartesi 19:40 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. haftasında Arkasspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç)

Arkasspor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Paulo, Caner Ergül)

Setler: 18-25, 17-25, 17-25

Süre: 77 dakika (27, 26, 24)

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