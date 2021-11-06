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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maç sonucu: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-1 yendi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 20:30 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maç sonucu: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano, Gökhan Gököz, Uğur Güneş, Ekrem Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Efe Er, Berk Dilmenler)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzua, Mcdonnell, Da Silva, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Berktuğ Önce)

Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 25-18

Süre: 113 dakika (32, 29, 26, 26)

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