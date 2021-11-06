Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maç sonucu: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano, Gökhan Gököz, Uğur Güneş, Ekrem Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Efe Er, Berk Dilmenler)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Lagumdzua, Mcdonnell, Da Silva, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Efe Mandıracı, Berktuğ Önce)
Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 25-18
Süre: 113 dakika (32, 29, 26, 26)