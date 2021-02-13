Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 27. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ali İhsan Gözü, Saadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç)
Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzoğlu, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)
Setler: 25-9, 25-15, 25-14
Süre: 63 dakika (19, 21, 23)