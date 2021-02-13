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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 27. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 27. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ali İhsan Gözü, Saadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Arda Bostan, Melo, Fatih Cihan, Ghafour, Husaj (Ramazan Serkan Kılıç, Çağatay Durmuş, Uğur Kılınç)

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzoğlu, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Bilal Tatar (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)

Setler: 25-9, 25-15, 25-14

Süre: 63 dakika (19, 21, 23)

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