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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 20. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Sharifi, Uğur Kılınç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira (Murat Tokgöz, Deniz İvgen)

Setler: 9-25, 22-25, 24-26

Süre: 84 dakika (20, 31, 33)

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