Bursa Büyükşehir Belediyespor - Yalova VIP: 89-46

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Yalova VIP takımını 89-46 mağlup etti.

Bu sezon ligde üst sıraları zorlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 13. hafta karşılaşmasında Yalova VİP takımını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk iki dakikayı Gizem Uca ve White’ın sayılarıyla 5-1 önde geçti. İlk çeyreğin ortalarında Büyükşehir’in Perileri top kayıpları yaşayınca skor 12-11’e geldi. Gülşah ve Ferda’nın etkili hücumlarıyla yeniden farkı açan Bursa ekibi ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir iyi savunma yapınca 13. Dakikada Melike’nin üçlüğü sonrasında farkı 14 sayıya (29-15) çıkardı. White’ın pota altını iyi değerlendirmesi sonrasında fark giderek açılmaya başladı: 34-15. Baş antrenör Gökhan Aşıcı daha sonra ilk beşini değiştirdi. 18. Dakikayı 41-21 önde geçen yeşil beyazlılar soyunma odasına 43-27 önde geçti.

Devre arasının ardından oyunun kontrolü tamamen Bursa Büyükşehir Belediyespor’un eline geçti. Pota altında White, Melike ve İlknur ile sayılar bularak farkı giderek açan yeşil-beyazlılar final çeyreğine 67-38 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe Sudenur’un sayılarıyla başlayan Büyükşehir Belediyespor, İlknur’un elinden bulduğu sayılarla 71-40 ile farkı 31 sayıya çıkardı. Geri kalan sürelerde pota altındaki etkili hücumunu sürdüren Bursa temsilcisi maçı 89-46 galibiyetle tamamladı.

YAĞMUR İLK KEZ SAHADA

Bursa Büyükşehir Belediyespor’da genç başantrenör Gökhan Aşıcı tüm oyuncularına süre verdi. Hafta arasında takıma katılan Yağmur Öztürk’ün ilk kez sahaya çıktığı karşılaşmada İlknur Yıldızhan 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yeşil-beyazlıların Amerikalı pivotu Jatarie White 20 sayı ile takımının en skorer ikinci oyuncusu olurken, Melike Bakırcıoğlu 9, Gizem Uca, Ferda Yıldız ve Gülşah Çelebi 8, İlemnur Duman 4, Gülcan Aydoğmuş ve Yağmur Öztürk 3, Sudenur Bayrak ise 2 sayıyla galibiyete katkı koydu. Konuk ekip Yalova VİP’te ise Yağmur Usal 11 sayı ile takımı adına en çok sayı üreten isim oldu.

Elde ettiği bu sonuçla galibiyet sayısını 8’e yükselten Bursa Büyükşehir Belediyespor TKBL 14. haftasında Emlak Konut takımına konuk olacak. 28 Aralık Cumartesi günü Complex İstanbul’da oynanacak karşılaşma saat 15:00’da başlayacak.

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