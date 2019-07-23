Bursa BŞB sporcuları yüzmede 9 madalayanın sahibi oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme sporcuları, İstanbul Kınalıada’da yapılan ‘Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda 9 madalyanın sahibi oldu.

35'inci Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası İstanbul Kınalıada’da yapıldı. Kınalıada Yüzme Havuzunda gerçekleşen yarışlara Türkiye başta olmak üzere ABD, Kosova ve Ukrayna’dan toplamda 500 sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 20 sporcuyla katıldığı turnuvada Azra Aksu, 15 yaş 400m serbest stilde ikinci, 200m karışık ve 100m serbestte üçüncü, 13 Yaş 400m serbestte Elif Merve Varlık ve 13 Yaş 100m kelebekte Ceren Akçay ikinci oldu. Erkeklerde ise Ali Eren Hacıoğlu 16 yaş 100m kurbağalamada birinci ve 16 yaş serbestte üçüncü, Göktuğ Molla 14 yaş 400m serbestte ikinci ve Sinan Şen ise 15 yaş 100m sırtüstü stilde üçüncü oldu.

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