Bursa BŞB Kadın Voleybol Takımı sahaya iniyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Kadın Takımı, Bölgesel Lig mücadelesine başlıyor.

Efeler Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadınlarda ise tamamı alt yapısından yetiştirdiği sporcularıyla yeniden sahne alıyor. Bu sezon Kadınlar Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Kadın takımı ilk maçlarına çıkıyor. İlk olarak Bursa grubunda Yalova Esenköy ve Koç Orta Okulu takımlarıyla mücadele edecek olan Büyükşehir’in Sultanlarının ilk hedefi gruptan çıkmak. Tek devreli lig usulü olarak düzenlenen ve grubu ilk sırada tamamlayan takımın bölge finallerine yükseleceği grup maçları 20-22 Aralık tarihlerinde Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak.

İLK RAKİP KOÇ ORTA OKULU

Üç takımın yer aldığı Bursa Grubu’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk olarak 20 Aralık Cuma günü saat 15:00’da Koç Orta Okulu ile karşılaşacak. Grubunda daha sonra Yalova Esenköy takımıyla karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçı 22 Aralık Pazar günü saat 16:00’da oynayacak.

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