2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Hollanda, üç maçta topladığı yedi puanla grubu lider olarak tamamladı. A Grubu'ndan lider olarak yükselen Portakallar, son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşti.





3 Aralık'ta Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avrupa temsilcisi 3-1 kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Memphis Depay, 45. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Denzel Dumfries attı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin tek golü ise 76. dakikada Antalyasporlu Haji Wright'tan geldi.

BU MAÇ HEP HATIRLANACAK

Hollanda, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti. 9 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin Molina'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

73. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle Arjantin farkı ikiye çıkardı. Herkes tangocuların rahat bir galibiyet alacağını düşünüyordu.





SAHNEYE WEGHORST ÇIKTI

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine kariyerine Beşiktaş 'ta kiralık olarak devam eden Wout Weghorst'u aldı.

83. dakikada farkı bire indiren Hollandalı golcü, 90+11. dakikada attığı golle skora denge getirdi. 2-2 biten mücadelenin ardından uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Arjantin, penaltı atışları sonucunda rakibini kupa dışına itti.

MESSI'DEN WEGHORTS'A HAKARET

Mücadelenin ardından Lionel Messi, soyunma odası koridorunda röportaj veriyordu. Arjantinli yıldız o sırada kendisine bakan Wout Weghorst'a dönerek Lionel Messi, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." sözlerini kullandı.





BEŞİKTAŞ'IN OPSİYONU VAR

Beşiktaş, Arjantin karşısında Hollanda'nın iki golüne imza atan Weghorst'u sezon başında İngiltere Premier Ligi'nden düşen Burnley'den kiralamıştı.

200 bin Euro karşılığında yıldız oyuncuyu kiralayan Beşiktaş, sezon sonunda 10 milyon Euro ödemek koşuluyla Weghorst'u kalıcı olarak transfer edebilir.

BURNLEY'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Championship mücadelesinde Burnley deplasmanda Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Burnley Menajeri Vincent Kompany'e Wout Weghorst ile ilgili sorular yöneltildi.

Kompany, Weghorst ile ilgili olarak; "Bence her şeyden önce onu tebrik etmek gerek, çünkü Dünya Kupası'nda bir maçta iki gol atmak olağanüstü bir şey.

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Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BURNLEY'NİN GERİ ÇAĞIRMA OPSİYONU VAR MI?

Genç çalıştırıcı, Weghorst'un geri çağrılmasıyla ilgili sözleşmesinde bir madde olup olmadığıyla ilgili olarak ise, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım.





Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" dedi.