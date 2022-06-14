Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de küme düşen Burnley, teknik direktörlük görevine Anderlecht'i çalıştıran eski Manchester City futbolcusu Vincent Kompany'yi getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 36 yaşındaki Vincent Kompany ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

2019 yılında Anderlecht'te futbolcu-teknik direktör olarak görev yaparak antrenörlük kariyerine başlayan Kompany, sonrasında ise Ağustos 2020'de tam zamanlı olarak takımın başına geçmişti. Vincent Kompany yönetimindeki Anderlecht geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlarken, Belçika Kupası Finali'ne yükselmeyi de başarmıştı.

İlk sözleri

İmzanın ardından Kompany şu sözleri dile getirdi: "Burnley Futbol Kulübü gerçekten tarihi bir İngiliz takımı ve bu görev benim için bir onurdur. Önümüzdeki meydan okuma beni heyecanlandırıyor. Turf Moor'a döndüğümüzde oyuncularla çalışmayı ve taraftarlarımız için olumlu, kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum. Yönetim Kurulu'nun benimkiyle örtüşen kulüp vizyonundan etkilendim ve önemli bir sezona girerken üzerime düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum."



