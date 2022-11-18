Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , Ocak ayında kadrosunu güçlendirme planları yaparken İngiltere'de flaş bir açıklama gündeme geldi. Wout Weghorst'un kiralandığı Burnley'nin Hollandalı oyuncunun durumuna ilişkin karar aşamasında olduğu ve oyuncunun geri çağrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Kompany takviye istiyor

Burnley'de menajer Vincent Kompany, Ocak ayında hücum hattına bir golcü eklemesi talep ediyor. Sezon başında kadroya katılan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'ndan istediği katkıyı alamayan Belçikalı menajerin Wout Weghorst seçeneğini devreye soktuğu ifade edilmekte.

'Düşünme sürecindeyim'

Konuya ilişkin LancsLive'a açıklamalarda bulunan Vincent Kompany, "Açıkçası tüm bunları önümüzdeki 10 gün içinde düşünmeyi planlıyorum. Şu anda 3-4 gün futbol yok ve bu durumu düşünmemiz için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Opsiyon 10 milyon Euro

Beşiktaş, Wout Weghorst'un bonservisini almak adına bir opsiyona sahip. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu açıklamıştı.

Burnley geri çağırabilir iddiası!

The72'nun haberine göre Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma opsiyonu olduğu gibi Burnley'nin de geri çağırma hakkı bulunuyor. Dünya Kupası'nda forma giyebilmek adına Burnley'den ayrıldığı belirtilen Hollandalı golcünün kupanın ardından Ocak ayında Burnley tarafından geri çağrılma imkanının olduğu aktarılmakta. LancsLive ise bu ihtimalin gerçekleşmesinin çok güçlü olmadığını ifade ediyor.

Beşiktaş'ta kendine geldi

Premier Lig'de 2021-22 sezonunda Burnley formasıyla 20 maça çıkan Weghorst; 2 gol, 3 asist ile beklentilerin altında kalmıştı. Beşiktaş'ta ise Hollandalı yıldız; Süper Lig 'de 13 maça çıkarken 6 gol, 4 asist ile fark yarattı.