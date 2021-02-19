Burnley, İngiltere'nin küçük bir pazar şehri olarak bilinir. Burnley şehrinin ismini taşıyan takımı da herkes tarafından bilinmektedir. İngiltere'nin başarılı kulüplerinden bir tanesidir. Burnley takımı Premier Ligi önemli takımlarındandır. Bünyesinde önemli isimleri barındırır. Bunlardan Chris Wood en önemli forvetlerindendir. Ashley Westwood ise diğer önemli orta saha oyuncularındandır. Yaşına rağmen en çok forma giyen bir diğer isim ise Jack Cork' tur.

Burnley Stadı'nın adı ne?

İngiltere'nin futbol kulübü Burnley adını bulunduğu bölgeden almaktadır. İlk statları Calder Vale'de idi. Buradan daha sonra taşınmışlardır. Burnley takımın stadı Burnley şehrinde yer alır. Stadın adı Turf Moor Stadyumu' dur. Premier Ligi ekibi iç saha maçlarını bu stat da oynamaktadır.

Burnley Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Premier Ligi ekibi Burnley stadı yaklaşık 22.500 kapasine sahiptir. Burnley Calder Vale' den taşındıktan sonra 17 Şubat 1883' te yeni stadı Turf Moor' a gelmiştir. Stadın boyu; 105 m x 68 m olarak ölçülmüştür. Bakıldığın da Premier Ligi ekibi olmasına karşın en düşük kapasiteli stat olarak dikkat çeker.

Burnley, yaklaşık 45 yıldır Turf Moor stadında maçlarını oynamaktadır. Kapasite olarak en düşük kapasiteli statlarından birisi olarak göze çarpmaktadır. İç saha da başarılı bir performans gösteren Premier Ligi ekibi üst sıraları zorlayan bir mücadele sergilemektedir.