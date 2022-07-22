Burnley, Arijanet Muric ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester City'de bulunan Arijanet Muric'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki Kosovalı file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin mali detayları ise belirtilmedi.

İlk sözleri

İmza sonrası Muric şu sözleri dile getirdi: "Artık 23 yaşındayım, bu yüzden ilerlemek için doğru zaman olduğunu hissediyorum ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

Takımın Teknik Direktörü Vincent Kompany ise, "Arijanet'i kadroya katmaktan mutluluk duyuyoruz, son birkaç yılda büyük ilerleme kaydeden bir oyuncu ve bunu Burnley'de devam ettirebileceğini umuyoruz." dedi.

Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Muric, kalesinde 38 gol görürken 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



