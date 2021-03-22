BURKÜP çağrıda bulundu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu’nun (BURKÜP), Bursaspor camiası ve Bursa şehrine çağrıda bulunarak bir bildiri yayınladı.

Bursasporlu Kongre Üyeleri Platformu’nun (BURKÜP) yayınladığı bildirimde şu ifadelere yer verdi:

"Son 10 yıl içinde yaşanan haksızlıkların, ayrışmaların, zıtlıkların, kopmaların, küskünlüklerin, zamanla oluşan güvensizlik ortamının BURSASPOR’a nasıl zararlar verdiğini görmemek için insanın kör olması lazım. Türkiye’nin şampiyon olmuş 5.kulübünün göz göre göre bugün nasıl acınacak hallere düştüğünü kabullenmek ağrımıza gitse de gururumuzu kırsa da net bir şekilde görüyor ve çaresizce izliyoruz.

Bugün, tüm bu olumsuzluklara koyulan tepkiler, maalesef ki istenilen toparlanmayı sağlayamamıştır. Gelinen süreçte öz eleştiri yapmalı, kendimizde olan hataları kabul etmeli; tüm kırgınlıklarımızı, tüm küskünlüklerimizi, tüm olumsuzlukları, yapılanları, yapılmayanları bir kenara koymalıyız.

Aksi takdirde, çok kısa bir zaman sonra ne yazık ki kulübümüzü artık tamamen kaybedeceğiz. Böyle bir durumda ne BURKÜP diye bir platform, ne bütün Türkiye’nin yakından tanıdığı TEKSAS, ne Maraton Platformu, ne Radikal, ne Bursasporlu Taraftarlar Derneği, ne Grup 224 ve benzeri dernekler, ne de Bursasporum.com ve benzeri siteler yaşamlarına devam edebileceklerdir.

Bu yüzden yeniden ve bir an önce bir araya gelmeli; eskiden tribünlerde olduğu gibi yine omuz omuza vermeli, bu şehirde bu şehrin tüm kurum ve kuruluşlarını bir araya getiremeye çalışmalı ve görünen karanlık sona, tüm Bursa olarak “kendi ellerimizle” engel olmalıyız.

Bugün! Evet, tam da bugün, gün birlik ve beraberlik günüdür!

Bizler sadece bir Bursasporlu olarak, siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, sadece Bursaspor’un geleceğini hep birlikte kurtarabilmek adına bir birleşme çağrısında bulunmak istiyoruz.

Bizler öncelikle devlet erkânının, Merkez ve İlçe Belediyelerinin, Bursa’nın tüm Sanayici ve İş Adamları Derneklerinin ve Odalarının, Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri ve tüm siyasi partilerin il teşkilatlarının bir araya gelip hepimizin ortak paydası olan Bursaspor etrafında birleşmelerini talep ediyoruz.

Sağlanacak olan “ortak güç” ile tüm Bursa’nın saygı duyduğu, güvenebileceği; kaybetmiş olduğumuz saygınlığımızı ve gücümüzü mümkün olan en kısa sürede yeniden kulübümüze kazandırabilecek ve oluşan “ortak güç” tarafından denetlenebilecek bir başkan adayı ve yönetim ekibinin, Mayıs ayında düzenlenecek olan genel kurulda aday olarak seçime çıkmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, bu “ortak gücün” , seçilen yönetime, görev süresi boyunca maddi ve manevi desteğini esirgenmemesini, yapılan desteklerin nerelere ayrıldığı konusunda takipçisi olmalarını talep ediyoruz. Aslında net bir dille; artık Bursaspor’un eskisi gibi sahiplenilmesini bekliyoruz.

Bu sahiplenmenin oluşmasına ortam hazırlayacak en önemli unsur da tabanda sağlanacak taraftar birliğinin varlığıdır. Tüm taraftar topluluklarının tek bir konuya odaklanmaları, tek bir güç olarak hareket etmeleri, tüm şehirde yeniden güven ortamının istihdamının oluşmasında büyük etken olacaktır.

Kısacası, farklı görüş ve fikirlere sahip olan, belki de birbirleriyle rakip olan, ancak sonuç olarak iyisiyle kötüsüyle Bursa için hizmet sağlamaya çalışan tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, Bursaspor’u düzlüğe çıkarabilmek adına “güç birliği yapması” açısından açık çağrıda bulunuyoruz.

Gerçek anlamda desteksiz kalan Bursaspor’un mevcut sistemle devam etme şansı kalmamış ve çok kısa bir zaman içinde daha kötü durumlara düşmesi ihtimali yükselmiştir.

TFF’nin, maddi anlamda destek yollarını açtığı İstanbul takımlarının haklarımızı gasp ettiği bu düzende, tek bir yumruk olmuş Bursaspor Taraftarı ve oluşmasını arzu ettiğimiz “ortak güç” sayesinde yeniden şampiyonluklara giden yola koyulmuş olacağız. Bugün bu birleşme gerçekleşmez ise yarın için çok geç kalınmış olunacaktır.

Bursaspor’u seven herkesi itidale, barışa ve birlikteliğe davet ediyoruz."