Burkina Faso - Senegal maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Burkina Faso, yıldız ismi Bertrand Traore'nin yokluğunda Tunus'u 1-0 yenerek son dörde yükselme başarısı gösterdi. Afrika Uluslar Kupası'ndaki dördüncü yarı final maçına çıkacak olan Burkina Faso sadece 2013'te Gana'yı penaltılarda yenerek finale yükseldi.

Senegal son maçta Ekvator Ginesi'ni 3-1 mağlup ederken takıma geri dönen Ismaila Sarr 58. dakikada oyuna dahil olup 79. dakikada golünü attı.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik Senegalli Sadio Mane, 2017'nin başından bu yana Afrika Uluslar Kupası'nda 27 şuttan yedi gol attı ve %26'lık bir şut dönüştürme oranı elde etti.

Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığı son altı eleme maçından beşini kazanan Senagal, maksimumunda oynayan Burkina Faso karşısında mücadelenin mutlak favorisi.