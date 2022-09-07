Burhanettin Basatemür: Telaş yapacak bir durum yok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk iki maçından puan alamayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, çıkışa geçeceklerini söyledi.

Basatemür, 2-0 kaybedilen Çorum FK maçı sonrası, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç boyu iyi oynadık, gol pozisyonları ve direkten dönen topumuz oldu ama çok basit iki hatadan goller yedik denebilir. Ancak bunların bir önemi yok. İyi takım maç kazanandır. Üç puan aldığımızda iyi ve doğru oynamış olacağız. Sivas Belediyespor maçında bunu yapacağız. Tüm oyuncularımızın iyi niyet ve çabasından memnunum ve onlara güveniyorum. Telaş yapacak bir durum yok. Sakin ve ne istediğini bilir bir şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. (DHA)