Burhanettin Basatemür: Oyuncularımın kalitesine güveniyorum

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Adıyaman FK'nın ardından lider Sakaryaspor'a da 2-1 mağlup olan Somaspor düşüşe geçti. Aldığı üst üste yenilgilerin ardından 41 puanda kalıp Play-Off potasına dönemeyen Ege ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeniden toparlanacaklarını söyledi.

İç sahada yaşanan mağlubiyetlerin üzücü olduğunu vurgulayan Basatemür, "İkinci yarıya çok iyi başlamıştık. Maalesef futbolda üzücü durumlar da oluyor. Ancak biz pes etmeyeceğiz. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum" dedi.

Somaspor, bu hafta Manisa derbisinde Turgutluspor'un misafiri olacak.