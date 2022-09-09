Burhanettin Basatemür: Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor'u ağırlayacak olan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Sezona maalesef kötü başladık. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Batman Petrolspor ve Çorum FK'ya yenilen Somaspor, 3'üncü hafta karşılaşmasında yarın evinde Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Batuhan Kolak düdük çalacak.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür ilk galibiyetlerini alacaklarını belirterek, "Sezona maalesef kötü başladık. Bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.