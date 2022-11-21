Burhanettin Basatemur: Hedefleri olan bir ekibiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Şanlıurfaspor'a tek golle yenilen Somaspor'da seri sona erdi. Son iki maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Somaspor bu mağlubiyetle Play-Off hattının gerisine düştü.

Teknik direktör Burhanettin Basatemur, yeniden toparlanacaklarını ve Play-Off yarışına dahil olacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Sahamızda kaybetmek istemezdik. Şanlıurfaspor iyi bir takım, biz de hedefleri olan bir ekibiz. Bu maçı geride bırakıp önümüze odaklanmalıyız" dedi. (DHA)