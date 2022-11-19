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Burhanettin Basatemur: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Play-Off yolunda umutlanan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemur, Şanlıurfaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti, "Evimizde kazanarak üst sıralara adımızı yazdıracağımıza inanıyorum" dedi.

19 Kasım 2022, Cumartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Burhanettin Basatemur: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Somaspor, yarın evinde lider Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Eren Gökmen'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemur seriyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Play-Off yolunda çok kritik galibiyetler elde ettik. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Evimizde kazanarak üst sıralara adımızı yazdıracağımıza inanıyorum" dedi. (DHA)

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