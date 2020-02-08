Burhan Felek’te tarihi gün

Yıllarca atletizme hizmet verdikten sonra 2013 sonunda yenilenmesi için yıkılan Burhan Felek Spor Kompleksi’nin kurdelesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesecek.

İlk açılışı 1995’te yapılan ve birçok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Burhan Felek Spor Kompleksi, 2013’te yenilenme sürecine girmişti. Burhan Felek’in, 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da yeniden özellikle de atletizmin kalbi olacağı ifade ediliyor.

Doğal çim saha ve 8 kulvarlı pist

Modernizasyon süreci sonrası, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak düzeye getirilen tesiste her şey var...

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribünde bulunuyor.

Para atletlere de özel merkez

Bir spor kompleksi olma özelliğine sahip tesiste ayrıca, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor. Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında para atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de yer alacak. Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak. Burhan Felek Atletizm Stadı, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.

2013’te yenileme sürecine giren tesisin 2 bin 425 seyircili kapalı tribününün yanı sıra içerisinde kütüphane de bulunuyor.

Birçok spor branşının yapılabildiği tesiste bilardo ve langırt salonları da mevcut.

Spor salonunda, son model aletler de bulunuyor.