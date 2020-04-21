Burhan Aykurt cinayetinde son durum Müge Anlı tekrar bölümleriyle yeniden gündeme geldi. Kayıp olarak aranan Burhan Aykurt'un cesedi 15 ay sonra bir çoban tarafından bulunmuştu .Talihsiz adamın abisi Mahmut Aykurt'un ifadeleri Müge Anlı başta olmak üzere ekran karşındakiler tarafından da şüpheyle karşılanmıştı. Günlerce yalan söylediğini itiraf eden Burhan Aykurt, 'Kardeşimin kaybına dikkat çekmek için yalan söyledim.' sözleriyle hem Müge Anlı'nın hem de stüdyodaki diğer yorumların tepkisine neden olmuştu. Burhan Aykurt'un eğlence merkezi açmak için yüklü miktarda borç yaptığı iddia edilen Mahmut Akyurt'ın borçları yüzünden öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

'Burhan Aykurt'un cinayet kurban gittiğinden şüpheleniyor'

Uzun süredir kayıp olan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt; "yolumu kesen araç hikayesini ben uydurdum" diyerek gerçekleri itiraf etti. Müge Anlı ve stüdyodaki seyirciler ağabey Mahmut Aykurt'a tepki gösterdi; böylelikle ağabeyin yalan ifadesi soruşturmayı yanlış yönlendirdi. 29 Kasım 2018'de ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un cinayet kurban gittiğinden şüpheleniyor.

Mahmut Aykurt; uydurduğu hikaye ile babasının hüngür hüngür ağlamasına sebep olmuştu. Anlattığı hikayede "bir araba yolda önümü kesti, kardeşimi boğarak öldürdüklerini söyledi sonra da gitti." demişti. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

Burhan Aykurt cinayetinde son dakika

Ağabey Mahmut Aykurt'un çok çelişkili ifadeler verdiği herkes tarafından gözlemlendi. Usta televizyoncu Müge Anlı da; "Örneğin İzmir'de kardeşinin yaşıtlarında bir ceset bulunmuş gidip baktın mı?" diye bir soru sorunca Mahmut Aykurt; bulunan cesetleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti. Yanlış ihbarlarla arama çalışmalarının engellendiği de iddialar arasında.

BURHAN AKYURT'U ÖLDÜRÜP ATTIK!

Mahmut Akyurt son olarak gizemli bir kişinin kendisini arayarak "Kardeşini öldürüp attık" dediğini söylemesiyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

ŞÜPHELER AĞABEY MAHMUT AKYURT'UN ÜSTÜNDE

Mahmut Akyurt'un beni gizemli bir kişi yolda durdurup, "Kardeşini öldürdük, attık" demesi üzerine, Müge Anlı canlı yayında canlandırma yaptı. Mahmut Akyurt, arabanın plakasını göremediğini söyledi. Müge Anlı, Akyurt'un ifadeleri ile uyuşmadığını söyledi.

Burhan Aykurt olayı nedir?

Aniden kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için abisi Mahmut Aykurt, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Mahmut Aykurt’un Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi ve bazı şeyleri kafasından uydurduğunu itiraf etmesine üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Çevresinde bulunan insanları dolandırdığı emeklilik bahanesi ile birçok kişinin parasını aldığı öne sürülen Mahmut Aykurt, daha sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkmama kararı almıştı.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini, kardeşinin ormanlık alana gömülmüş olabileceğini söyledi. Şüpheli ve tutarsız açıklamalarda bulunan Mahmut Aykurt, Müge Anlı’nın ısrarı üzerine şu itirafta bulundu: Ben bunları kendi kafamda tasarladım, kafamdan böyle uydurdum.