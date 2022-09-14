Burhan Akbudak: Madalyam şehitlerimize armağan olsun!

Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altın madalyanın uzun süreçli çalışmanın sonucu olduğunu belirten Burhan, "Bunu başarmak için her gün hayal ettim. Kahramanmaraş'ta bir olimpiyat madalyası var, başkanımız bunu getirdi. İkincisini getirip tarihe birlikte tanıklık etmek istiyorum. Hedefler bitmiyor" dedi

'Devamı gelecek'

Burhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bütün anılarımı kafama kazıdım ve başkanımızın da beni motivesiyle burada rakiplerimi yendim. Dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağım diyordum. İnşallah daha devamı gelecek."