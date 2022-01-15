Burgas ve Uğurtay Dubai’ye uçtu

2021 yılında Yarışçılığımızın Derbisi Gazi Koşusu başta olmak üzere G1 Ankara ve G1 Cumhurbaşkanlığı Koşularından zaferle ayrılan, Fedai Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas ve 2021 yılında G1 Yıldırım Bayezıd Koşusu’nu kazanan, Uğur Kıraloğlu'nun sahibi olduğu Uğurtay, World Cup Karnavalı kapsamında start almak üzere 15 Ocak Cumartesi sabahı Dubai’ye uçtu.

TJK yaptığı açıklamada "G1 koşu galibi safkanlarımız Burgas ve Uğurtay’a, Dubai World Cup Karnavalı’nda başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



