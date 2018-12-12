Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Gazi Atatürk Stadyumu’nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği ve fair play içerisinde geçen müsabakalar sonucunda birinci Burdur Spor Lisesi, ikinci Burdur USO Anadolu Lisesi, üçüncü Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi oldu.

Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, Spor ve Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever ve Futbol İl Temsilcisi Murat Türker katıldı.

İHA