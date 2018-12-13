Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği yarışması Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu’nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Müsabakalar sonucunda Özel Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi birinci, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Burdur Spor Lisesi üçüncü ve Ercan Akın Fen Lisesi üçüncü oldu.

Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Spor ve Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, Okul Sporları Sorumlusu Hür Balım ve Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Taraşlı katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya dereceye giren takımları tebrik edip, grup müsabakalarında kenti temsil edecek takıma başarılar diledi.

İHA