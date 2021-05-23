Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) Burdur'u iki takım temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayının ilk haftasında başlatılması planlanan BAL'a katılmaya hak kazanan Burdur'un üç takımından MAKÜ Spor, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü'ne verdiği dilekçe ile Covid-19 riskinin devam ettiği gerekçesiyle lige bu sezon katılmayacağını bildirdi. BAL'da Burdur'u bu sezon Yeşilova Belediyespor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor temsil edecek.

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