Burdurlu boksörler iddialı

Marmaris'te 11-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Yıldız Erkekler Boks şampiyonasında 52 kg'da mücadele edecek Burdur Spor Lisesi Öğrencileri Ahmet Faruk Kılıç ve 60 kg'da mücadele edecek Hikmet Topal, antrenörleri Merdane Bağrıyanık nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Kılıç ve Topal'a antrenmanlarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksek Okulu (BESYO) son sınıf öğrencisi, Fenerbahçe Kulübü Boksörü, 2010 Üst Minikler, 2012 yıldızlar Avrupa Şampiyonu, 2014 Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü Adem Furkan Avcı da destek oluyor. Kılıç ve Topal antrenmanlarında Adem Furkan Avcı'nın tecrübelerinden faydalanıyor.

Kılıç ve Topal'ın okuduğu Burdur Spor Lisesi'nin Müdürü Fethi Bulut, sporcularına her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Bulut Hikmet Topal geçen yıl 60 kg'da Türkiye şampiyonu olmuştu. İki sporcumuzun katılacakları turnuvada şampiyon olacağına inanıyorum. Merdane Hocam ile birlikte şampiyonluk yaşayacağız dedi.

Antrenör Merdane Bağrıyanık ise sporcularının turnuvaya hırslı hazırlandığını belirterek Bu turnuvaya yaklaşık 6 aydan bu yana hazırlanıyoruz. Sporcularım Türkiye Şampiyonasında dereceye girerse milli takım kampına katılacaklar. Bize desteklerini esirgemeyen Valimiz Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Spor Lisesi Müdürü Fethi Bulut'a teşekkür ediyorum dedi.

Fenerbahçe Kulübü boksörü Adem Furkan Avcı da Merdane Hoca 2014 yılında milli takımda hocamdı. Şimdi ben de buradaki genç arkadaşlara tecrübelerimi aktarıyorum. Onlar şampiyon olursa ben de bunun sevincini yaşayacağım dedi.

Ahmet Faruk Kılıç ve Hikmet Topal da hedeflerinin sıkletlerinde şampiyon olarak milli takıma seçilmek olduğunu belirtti.

DHA