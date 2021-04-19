Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TEKİRDAĞ'da yapılan U15 Yıldız Kadınlar Güreş Milli takımı seçmelerine katılan Burdurlu üç sporcu milli takıma girmeye hak kazandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 16-17 Nisan'da yapılan U15 Yıldız Kadınlar Güreş Milli Takım seçmelerinde 55 kiloda Ece Ece Türkiye birincisi, 50 kiloda Aslı Köle ikinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Ece Ece 29-30 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda, Aslı Köle ise Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli formayı giyecek. Ece Ece 2019 yılında yapılan U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda 42 kiloda Balkan şampiyonu olmuştu.

12-13 Nisan 2021'de Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Genç Kadınlar Milli Takım seçmelerinde ise 72 kiloda Vahide Nur Gök ikinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

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