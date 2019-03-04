Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 3 gün süren müsabakalara Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir ve Uşak'tan 350'den fazla sporcu katıldı.

Dereceye girenlerin Konya'da 5-7 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandığı turnuvada ödülleri Vali Yardımcısı Yakup Tat, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakan Danışmanı Yusuf Tanrıverdi, Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile Okul Sporları ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever verdi.

Mesut MADANBURDUR, (DHA)