Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kadınlar Bölgesel Lig Final Etabı maçları Burdur'da başladı.

Burdur'la birlikte İstanbul, İzmir, Ankara, Osmaniye, Bolu, Kütahya, Bitlis, Sivas ve Konya'da başlayan maçlarda gruplarında ilk sırayı alan takımlar Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'ne terfi edecek. Burdur Merkez Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış maçında Bodrum Doğuş Spor, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

İkinci maçta ise Aydın Söke Voleybol Kulübü, Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni 25-18, 25-22 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yendi.

(FOTOĞRAFLI)