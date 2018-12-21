Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Dart İl Birinciliği yarışması Burdur Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda çekişmeli geçen müsabakalar ile sona erdi. Genç Kızlar kategorisinde Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Tefenni Barutlusu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü, Karamanlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde Tefenni Barutlusu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Burdur Lisesi üçüncü, Karamanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Spor ve Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, Burdur Lisesi Müdürü İbrahim Çetin, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Yeliz Gider ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

İHA