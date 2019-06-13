Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 2018- 2019 sezonu Futbol U16 Türkiye Şampiyonası 1'inci kademe müsabakaları başladı.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda başlayan ve 4 gün sürecek turnuvada A grubunda Antalya Lara Futbol Eğitim Merkezi, Denizli Telekomspor ve İzmir Pınar Gücü, B grubunda Denizli Kızılcabölükspor, Konya Meram Karakartallar ve İzmir Belediyespor mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında Antalya Lara Futbol Eğitim Merkezi, Denizli Telekomspor'u 2-1 yendi. B grubunun ilk maçında da Konya Meram Karakartallar, Denizli Kızılcabölükspor'u 4-0 yendi.

Burdur, İstanbul, Tekirdağ, Düzce, Kocaeli, Uşak, Kütahya, Bolu, İzmir, Denizli, Konya, Kırşehir, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Giresun, Aksaray, Bingöl, Erzurum, Mersin, Kilis ve Şanlıurfa grup merkezlerinde oynanacak 1'inci kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2'nci kademe müsabakaları oynanacak. 2'nci kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, Türkiye finalinde karşılaşacak.

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