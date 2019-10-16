Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Birinci Amatör Küme'de yeni sezon 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Burdur Birinci Amatör Küme'de ilk hafta 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Kışla Stadı'nda oynanacak Zafer Gençlik Spor ve Yeşilova Belediye Spor ile aynı saatte Gazi Atatürk Stadı'nda oynanacak Hacılar Gençlik Spor ve Yeni Burdur Spor karşılaşmalarıyla başlayacak. Saat 15.00'te ise Kışla Stadı'nda Burdur Esnaf Spor- Gölhisar Spor, Gazi Atatürk Stadı'nda ise Burdur Belediye Spor- Tefenni Gücü takımları karşı karşıya gelecek. Burdur Spor ilk haftayı bay geçecek.

9 takımın mücadele edeceği Burdur Birinci Amatör Küme'de ilk yarı 15 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Lig 23 Şubat günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Ligde ilk 4'e giren takım il şampiyonluğu için play- off grubunda mücadele edecek.

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