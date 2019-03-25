Burdur’a yeni salon

TÜRKİYE’DE basketbolun gelişimi ve yaygınlaşması, basketbola dair farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde düzenlenen ‘Basketbol Sohbetleri’nin Burdur ayağı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Üniversitenin merkez kampüsünde düzenlenen ve aynı zamanda NBA Basketbol Okulu’nun da sporcu adaylarına performans ölçümü ve yetenek seçimi yaptığı organizasyonda, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in yanı sıra Türk basketboluna milli takım ve Efes Pilsen formasıyla uzun yıllar hizmet veren efsane oyuncu Tamer Oyguç, basketbol yazarları Gökhan Türe ve Gökhan German ile Beyaz Gölge spor organizasyonları firmasının direktörü Burçin Badem katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ercengiz, Burdur halkının ve özellikle de genç nüfusun sporla iç içe olabilmesi için her türlü girişime destek verdiklerini söyledi. Ercengiz, uzun süredir hayata geçirmek için mücadelesini verdikleri Burdur’a yeni bir salon kazandırma projesinde sona geldiklerini söyledi. Salonun inşasına en kısa sürede başlanacağını ve 2 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını dile getiren Ercengiz, bu gelişmeye paralel olarak Burdur’da bir basketbol takımı kurulmasına da önayak olacaklarını ifade etti. Ercengiz, “Burdur’da yakın bir gelecekte bir basketbol takımı kurmayı planlıyoruz. Bunun için de en yakın zamanda girişimlerde bulunacağız” dedi.

Bir ilk olacak

Son dönemde özellikle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarıyla adından söz ettiren Burdur, NBA Basketbol Okulu’nun Türkiye’de ilk kez uygulamaya koyduğu Performans Ölçümü ve Yetenek Seçimi ile de bir ilki yaşıyor.

NBA Basketbol Okulu’nun Türkiye ortağı, spor organizasyonları firması Beyaz Gölge önderliğinde ‘Burdur Yeteneklerini Arıyor’ sloganıyla hayata geçirilen ve 6-18 yaş aralığındaki genç sporcu adaylarının detaylı performans ölçümü (antropometrik ve motorik) ve analizlerinin yapıldığı aktivitede yaklaşık 1000 sporcu adayına uygulanacak testler sonucunda yetenek havuzları oluşturulacak. Bu yetenek havuzlarında sporcuların gelişimi ve takibi yapılarak, testleri geçen sporcuların, Burdur Belediyesi’nin desteğiyle burslu olarak yurt içi ve yurt dışında spor yaşamlarını devam ettirebilmelerine olanak sağlanacak. Organizasyon sorumlusu Burçin Badem, “Amacımız önce sporcu adaylarının hangi spora yatkın olduğunu ortaya çıkarıp, sonrasında da gelişimine önayak olacak destekleyici unsurların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak. Çalışmalarımızı sadece sporcu odaklı yapmıyoruz. Onların gelişiminde en önemli rolü oynayacağına inandığımız aile bireylerinin de bu anlamda bilinçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.