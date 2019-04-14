Burdur'da 4 takımın katılımıyla düzenlenen U19 Ligi'nin son maçında Burdur Esnafspor'u 9-1 mağlup eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, namağlup şampiyon oldu. Ligi Yeni Burdurspor ikinci olarak bitirdi. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor yeri ve zamanı daha sonra belli olarak Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Burdur'u temsil edecek.

Şampiyon Buca Belediyesi Oğuzhanspor'a kupası maç sonunda Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım ve Futbol İl Temsilcisi Murat Türker tarafından verildi. Yıldırım ve Türker grup maçlarında takıma başarı diledi.

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA)