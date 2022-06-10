Burcu Güzel: Bizi kıyasıya rekabet bekliyor

League of Legends'da (LOL) yeni mevsim heyecanı start alıyor. Türkiye’nin en popüler espor ligi olan ve en heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapan Türkiye Şampiyonluk Ligi, Nescafé’nin desteğini alarak yarın başlıyor. Yaz Mevsimi başlamadan Riot Games Türkiye Espor Müdürü Burcu Güzel sorularımızı yanıtladı.

İşte Burcu Güzel ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

League of Legends'da Yaz Mevsimi başlıyor. İlk olarak bu sezon bizi neler bekliyor?

Öncelikle kadrolarını kurmuş, Türkiye Büyük Finali yolunda bizleri bir hayli iddialı takımlar ve kıyasıya rekabet bekliyor. Bunun yanı sıra yayın tarafında da yeni bir görünüm, popüler League of Legends yayıncıları ile Birlikte İzleyelim etkinlikleri, sürpriz konuklar ve izleyicilerin lolesports.com üzerinden kazanacakları ganimetler yaz mevsimi boyunca bizlerle olacak.

League Of Legends espor dünyasının Türkiye'de öncü oyunlarından. Bu gelişimi ve sektörün öncü oyunu olmak size nasıl misyonlar belirliyor?

League of Legends bence dünyada ve Türkiye’de esporun amiral gemisi, ilk göz ağrısı. Espora dair dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişme öncelikle League of Legends esporunun hayatımızda olmasıyla başladı. Biz de bu vesileyle esporun Türkiye’de gelişmesi, sürekli daha büyük hayran kitlelerine ulaşması için senelerdir emek harcıyoruz.

Bu durum ve öncü olma fikri tabi ki bize de sürekli bir misyon yüklüyor. Hem League of Legends esporunu sürdürülebilir stratejilerle ileriye taşımak hem de hayatımıza yeni giren espor dallarımızı League of Legends la birlikte büyüterek daha fazla hayran kitlesine ulaştırmak istiyoruz. Daha geniş kitlelerin esporun farkında olması, yayınları izlemesi, ekosistem içerisinde aktif bir rol alması bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dolayısı ile bu haliyle Riot Games bir platform olarak değişerek espor ekosistemini şekillendirmeye devam ediyor.

10 yıldır Esporun Türkiye’deki varlığı büyümeye devam ediyor. Türk oyuncularımızın sınırlarımızın dışına çıkarak dünya çapında bir kariyere kavuştuklarını görmemiz bizi gururlandırıyor.Tüm Espor branşlarında bu başarıların giderek artacağına inancım sonsuz.

Gelecek için Riot Games'in projeleri ve hedefleri nelerdir?

Riot Games Türkiye olarak 10 yıldır hem oyunculara hem espor severlere en güzel deneyimi yerel olarak sunmaya çalışıyoruz. Riot Games günümüzde geldiği konum itibariyle oyunlar, espor ve eğlence ye odaklanmaya devam edecek. Espor olarak hedefimiz de tüm espor dallarımızın hayran kitlesini gün geçtikçe genişletecek sürdürülebilir, rekabetçi ve eğlenceli platformları izleyicilere ulaştırabilmek. Riot Esporu, spor yayınlarının ne olabileceğini yeniden keşfetmeyi ve izleyicilere yayınlarla aktif şekilde etkileşime girmenin yeni yollarını sunmayı sürdürecek.

Riot Games olarak esporculara ne gibi bir mesaj vermek istersiniz?

Espor artık içinde profesyonelliği had safhada barındıran bir sektör. Bu sektörün en önemli profesyonelleri de esporcular. Profesyonel espor oyuncularının sahip oldukları yetenekleri disiplin ve çalışma temposu ile harmanlayıp üst düzey rekabet zevkini bizlere ve espor severlere yaşatmaya devam etmeleri esporun daha fazla bilinmesi ve sevilmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Mehmet Caner Kolağasıgil / Fanatik.com.tr





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