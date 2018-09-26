Burası Kadıköy buradan çıkış yok!

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde önceki akşam Beşiktaş’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde yenilmezlik serisini sürdürdü. Kanarya, Süper Lig’de 17 Nisan 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3’lük mağlubiyetten sonra Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaştığı son 45 karşılaşmada 25 galibiyet, 20 beraberlik aldı, ağlara 70 gol bırakırken, kalesinde 29 gol gördü. Kadıköy’de önceki akşam Beşiktaş’ın Ryan Babel’le 40. dakikada öne geçmesinin ardından rakibine 71. dakikada Andre Ayew’le karşılık vererek yenilmezlik serisini sürdüren Sarı-Lacivertliler, bu alanda kırılması zor bir rekora imzasını attı.

Buruk teselli...

Dinamo Zagreb karşısında Avrupa Ligi’nde aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından Beşiktaş karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, iç sahasındaki başarısını sürdürerek kısa sürede toparlandığını gösterdi ve buruk bir teselli elde etti. Beşiktaş’a ek olarak Galatasaray ve Trabzonspor karşısında da önemli serileri bulunan Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig’de en uzun yenilmezlik serisini ise Trabzonspor karşısında elde etti.Bordo-Mavililer’e 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla kaybeden Kanarya, 21 yıldır ligde Fırtına’ya geçit vermiyor. Galatasaray karşısındaki serisi 19 yılı bulan Sarı-Lacivertliler, 22 Aralık 1999 tarihindeki 2-1’lik mağlubiyetin ardından Cim Bom’a Kadıköy’de geçit vermedi.