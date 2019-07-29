Siyah-Beyazlılar’da yeni sezonda birinci kaptanlık görevini üstlenecek olan Burak Yılmaz, dünkü sabah idmanında attığı gollerle dikkat çekti. Eibar maçına ilk 11’de çıkan oyuncular, yenileme ile antrenmanı sonlandırdı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Bu bölümde Burak, tam 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Kaptanlık konusunda da tecrübeli futbolcu, “Benim için gurur verici bir durum” dedi.

Bugün rakip Larisas

Kaleci Loris Karius’un salonda çalıştığı öğrenilirken, Eibar mücadelesinde sağ arka adalesinden sakatlanan Roco’nun tedavisine hemen başlandığı bildirildi. Kartal, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçını bugün 19.00’da Yunanistan 2. Ligi ekibi Apollon Larisas ile yapacak.

Gökhan'ın güveni tam

Burak Yılmaz ve Atiba’nın ardından Beşiktaş’ın üçüncü kaptanı olan Gökhan Gönül, “Benim için çok önemli bir durum. Fenerbahçe’den sonra burada da aynı mutluluğu yaşamak, çocuklarıma bırakacağım en önemli miras olacak” dedi. Yeni transfer Douglas için de Gökhan, “Kim daha iyi olursa, formayı o giyecek. Rekabet her zaman takım için iyidir” diye konuştu.

Oğuzhan'la özel görüşme

Geçen sezonun büyük bölümünde yokları oynayan ve forma bulmakta çok zorlanan Oğuzhan Özyakup, yeni sezonla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, dünkü idman sırasında Oğuzhan’la bir süre sohbet etti ve ondan beklentilerini anlattı.

..Ve Ljajic topu patlattı

Takımın yıldızlarından Adem Ljajiç, şut çalışmasında topu patlattı. Ljajiç’in vurduğu top, idmanlarda kullanılan ve çime saplanan insan şeklindeki aletin sivri uçlarına geldi. Büyük bir şaşkınlıkla patlayan topu eline alan Sırp yıldızın yanı sıra Gökhan’ın şutu da bir gazetecinin bilgisayarını havaya uçurdu.

Orhan Ak'a tam destek

Beşiktaş’ın idmanını az sayıda taraftar da kenardan izledi. Eibar karşılaşmasında bir grup taraftarın sözlü saldırısına maruz kalan ve morali bir hayli bozulan Abdullah Avcı’nın yardımcısı Orhan Ak’a tam destek verildi. İdmanı izlemeye gelenler, Ak’la da fotoğraf çektirip, ona moral verdiler.